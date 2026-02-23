Mai fidarsi della Juve Verso il match point per la Champions | GUARDA

La Juventus rischia di perdere un'importantissima occasione in Champions a causa delle recenti difficoltà in campionato. La Roma si avvicina al quarto posto grazie alle prestazioni solide dei giovani promossi da Gasperini, che hanno dimostrato grande determinazione. La corsa europea si fa sempre più serrata, mentre i bianconeri cercano di ritrovare la strada giusta. La sfida tra le due squadre potrebbe decidere le sorti di questa fase della stagione.

Verso il match point Champions con la Juventus. La Roma allunga al quarto posto e si gode la crescita dei giovani targata Gasperini. L’appuntamento con Dentro la Roma insieme a Filippo Biafora e Lorenzo Pes Dentro la Roma - Mai fidarsi della Juve. Verso il match point per la Champions "Vi auguro tante polemiche". L'incursione di Fiorello in conferenza spiazza Carlo Conti GUARDA "Mai più casi simili". Nasce la Fondazione in onore di Domenico GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Allenamento Monaco pre Juve: monegaschi in campo alla vigilia del match di Champions, le ultimissime verso la sfida con i bianconeri – VIDEOIn vista della sfida di Champions League, il Monaco ha svolto l’allenamento pre-partita.

Milan-Parma, il crocevia di Allegri: tra il miraggio Scudetto e il “match point” ChampionsIl Milan ha deciso di puntare tutto sulla partita contro il Parma, dopo la vittoria dell’Inter a Lecce ha cambiato le prospettive in classifica.

VILLARREAL – JUVENTUS | Gol e Highlights | UEFA Champions League

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Urbanistica a Milano: il suggerimento del Gip per schierarsi a favore dell’inchiesta dei pm; Inter-Juve, il derby (d’Italia) dei conti: fatturato, valore rosa, debiti e strategie a confronto; Quarta Repubblica, l'ex procuratore Venditti: Io tradito dalla giustizia. Da Garlasco al Referendum; Referendum, Di Pietro sbotta da Fazio: Ecco perché il 50% degli imputati viene assolto.

Ana Capeta: Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibileIl suo arrivo è stato annunciato l'ultimo giorno di mercato, lunedì 2 febbraio, e quest'oggi il secondo acquisto per il reparto offensivo della Juventus Women Ana Capeta ha parlato ai canali ufficiali ... tuttomercatoweb.com

Per diventare i campioni di domani si parte da qui. La pallanuoto insegna a lottare su ogni palla, a fidarsi dei compagni e a non arrendersi mai, allenando tecnica, forza e testa fin dai settori giovanili. In acqua si cresce come atleti, ma soprattutto come sq - facebook.com facebook

Oggi si celebra la possibilità di amarsi, di fidarsi dell'altro e di rispettarsi per tutta la vita. Anche in #LAV crediamo nell'amore e nella speranza di creare un futuro migliore per gli animali che abitano questo pianeta. Diventa socio e unisciti a noi lav.it/iscrizione x.com