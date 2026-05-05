Sinner il backstage dello spot è esilarante | Sto sudando! poi scoppia a ridere

Jannik Sinner ha partecipato alle riprese di un nuovo spot Lavazza, condividendo un momento divertente dietro le quinte. Durante le riprese, il tennista ha scherzato sul proprio sudore, scoppiano a ridere e si è mostrato spontaneo e naturale. La registrazione, che ha coinvolto anche il ruolo di regista, ha portato alla luce un lato più informale e scherzoso del campione.

Jannik Sinner si mette in gioco anche fuori dal campo, diventando protagonista e regista del nuovo spot Lavazza. Nei video dietro le quinte, l’azzurro mostra un lato inedito tra errori, battute sbagliate e risate spontanee. Un backstage divertente che accompagna il lancio della nuova campagna, mentre si rafforza il legame tra Lavazza e il tennis internazionale, con partnership fino al 2030.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, il backstage dello spot è esilarante: "Sto sudando!", poi scoppia a ridere Notizie correlate Zverev ritrova Sinner in finale a Madrid e gli ricordano le sue 4 vittorie: Sascha scoppia a ridereAlexander Zverev scherza sui precedenti contro Jannik Sinner e riconosce lo strapotere attuale del tennista italiano prima della finale di Madrid. Sinner scoppia a ridere durante l’intervista per colpa dei piloti di Formula 1: “Scusatemi, non riesco”Jannik Sinner scoppia a ridere e fa fatica a parlare nell’intervista dopo la vittoria su Zverev a Monte-Carlo. Contenuti e approfondimenti Sinner, l'incontro a sorpresa a Monte-Carlo e la frase che omaggia un mito dello sportJannik Sinner non poteva chiedere prestazione migliore per il suo ritorno al Masters 1000 di Montecarlo. Semifinalista nel 2024, l'azzurro ha superato al debutto Ugo Humbert con un netto 6-3 6-0 ... corrieredellosport.it Sinner tra Foro Italico e Roland Garros: preservare il fisico per puntare a ParigiLa possibilità che Jannik Sinner non scenda in campo al Foro Italico si profila sempre più concreta, almeno nelle valutazioni di tecnici, esperti e osservatori del circuito. Il timore di accumulare tr ... msn.com