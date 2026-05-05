A Roma si è svolto un evento organizzato da Allianz, che ha annunciato la nomina di un noto tennista come nuovo ambasciatore globale. L’atleta ha partecipato all’iniziativa, che segna l’avvio di una collaborazione che durerà diversi anni. La partnership tra il tennista e la compagnia coinvolge anche aspetti legati al sociale, oltre al mondo dello sport.

L’evento si è svolto a Roma. Jannik Sinner ha preso parte a un evento esclusivo organizzato da Allianz, che lo ha scelto come nuovo Global Ambassador, avviando una collaborazione pluriennale. L’iniziativa si è svolta nella cornice del ristorante QUID – Unique Italian Dining, all’interno dello storico Palazzo Marignoli, dove l’amministratore delegato di Allianz Italia, Giacomo Campora, ha illustrato obiettivi e prospettive dell’accordo. La partnership, annunciata già a gennaio, verrà sviluppata attraverso campagne rivolte a un pubblico ampio – dai clienti ai dipendenti fino agli appassionati di sport – con una visione internazionale. Non si...🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sinner e Allianz, una partnership globale tra sport e impegno sociale

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