Acea Run Rome The Marathon | edizione memorabile tra sport impegno sociale e civile

L’edizione del 2026 della Acea Run Rome The Marathon si avvicina, attirando atleti e appassionati da tutto il mondo. L’evento si svolgerà nella capitale italiana, coinvolgendo numerosi partecipanti che correranno lungo il percorso storico della città. Oltre alla gara, sono previste iniziative volte a promuovere valori sociali e civili. La manifestazione rappresenta un momento di grande attenzione sia per il settore sportivo che per la comunità locale.

La Acea Run Rome The Marathonsi prepara a vivere un’edizione memorabile.L’evento sportivo, uno dei più importanti appuntamenti podistici internazionali ospitati nella capitale, vedrà la partecipazione di circa 36 mila atleti, confermandosi tra le maratone più partecipate in Europa e trasformando Roma in un grande palcoscenico dedicato alla corsa, allo sport e alla condivisione. Tra le novità più attese dell’edizione 2026c’è la presentazione del World Pacer Team, la squadra di pacemaker più numerosa mai organizzata per una maratona ufficiale.Il team sarà composto da 252 atleti, chiamati a guidare i partecipanti lungo il percorso aiutandoli a mantenere il ritmo prefissato e a raggiungere i propri obiettivi di gara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Acea Run Rome The Marathon: edizione memorabile tra sport, impegno sociale e civile Articoli correlati Torna la “Maratona dell'Acqua”: Acea sponsor della 31ª edizione della “Acea Run Rome The MarathonRoma, 13 marzo 2026 – La Città Eterna si prepara ad accogliere la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in... Torna la "Maratona dell'Acqua": Acea sponsor della 31esima edizione della "Acea run Rome the Marathon"La Città Eterna si prepara ad accogliere la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in Italia e tra i più... Contenuti utili per approfondire Acea Run Rome The Marathon edizione... Temi più discussi: Presentata l'Acea Run Rome The Marathon, 36mila al via; Acea Run Rome The Marathon con Cisalfa Sport; Acea Run Rome The Marathon è nel nuovo circuito European Marathon Classics; In 36mila al via alla Acea Run Rome Marathon. Presentata l'Acea Run Rome The Marathon, 36mila al viaL'Assessore allo Sport Alessandro Onorato: 26mila atleti, 166 Nazioni, vogliamo continuare ad alzare il livello ... corrieredellosport.it Dole sarà official sponsor dell'Acea Run Rome The MarathonIl prossimo 22 Marzo torna a Roma Acea Run Rome The Marathon che, con uno dei percorsi più affascinanti nel panorama internazionale delle corse su strada, trasformerà la capitale in un palcoscenico a ... myfruit.it #hyundai accende la corsa nella Capitale con la #Acea Run Rome 2026. Il brand coreano è Official Automotive Partner della #maratona x.com Out at the starting corrals of the Acea Run Rome The Marathon. The energy is already sky-high, the legs are itching and the heart is beating a little faster than usual. The streets of the Eternal City are about to fill with footsteps, breath and dreams turning into ki - facebook.com facebook