A Madrid, il tennista italiano si prepara a tentare un nuovo record durante la prossima partita del torneo. La competizione si svolge nel rispetto delle regole ufficiali della federazione internazionale. I dettagli dell’evento e le sue recenti performance sono stati segnalati dai media sportivi locali. La partita sarà trasmessa in diretta e seguita con attenzione dagli appassionati di tennis.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Si è preso qualche giorno off dopo la vittoria a Montecarlo, ci ha pensato e alla fine ha deciso che sì, partecipare all'Open di Madrid potrebbe essere una buona idea per mantenere la forma in vista di Roma e Parigi. Ecco quindi Jannik Sinner in pole per giocare un torneo che non gli ha mai portato troppa fortuna (nel 2024 si ritirò prima dei quarti per un problema a un’anca, l'anno scorso era squalificato), ma che potrebbe garantirgli punti utili in classifica - Carlos Alcaraz è assente - e soprattutto un altro record.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Madrid Sinner punta a fare un altro record

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