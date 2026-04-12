Como-Inter la notizia poco fa | cosa succede per la corsa scudetto

L’Inter ha ottenuto una vittoria importante nella corsa al titolo, battendo il Como per 4-3 al Sinigaglia. La partita si è conclusa dopo aver visto i nerazzurri recuperare un doppio svantaggio, riuscendo a segnare quattro gol contro i tre avversari. Con questa vittoria, l’Inter ha allungato in classifica rispetto al Napoli.

L’Inter firma una vittoria pesantissima nella corsa scudetto. Al Sinigaglia, i nerazzurri battono il Como per 4-3 al termine di una partita ricca di colpi di scena e ribaltano un doppio svantaggio, allungando in classifica sul Napoli. Como avanti, Inter sotto all’intervallo. La squadra di casa parte con coraggio e trova il vantaggio al 36’ con Valle, prima di raddoppiare nel recupero del primo tempo grazie a Nico Paz. Un uno-due che manda l’Inter negli spogliatoi sotto 2-0, con i nerazzurri apparsi in difficoltà nella gestione della fase difensiva. Reazione immediata: Thuram cambia la partita. Nella ripresa cambia tutto. Bastano pochi minuti all’Inter per rimettere in piedi il match: Marcus Thuram accorcia le distanze al 46’ e firma il pareggio appena tre minuti dopo, al 49’.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Como-Inter, la notizia poco fa: cosa succede per la corsa scudetto “Sono appena arrivati”. Bimbo col cuore bruciato, poco fa la notizia dall’ospedale: cosa succede in questi minutiAll’ospedale Monaldi di Napoli è iniziata una giornata di accertamenti sul caso del bambino di due anni ricoverato dopo il trapianto eseguito lo... Parma-Napoli, la notizia poco fa: ora per lo scudetto cambia tuttoIl Napoli non va oltre l’1-1 contro il Parma nella 32ª giornata di Serie A e manca l’occasione di mettere pressione all’Inter, attesa dalla sfida...