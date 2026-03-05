Elezioni comunali Milano 2027 Jonghi Lavarini al GdI | Al via lista civica con Futuro Nazionale serve un profilo stile Albertini

In vista delle elezioni comunali di Milano del 2027, Roberto Jonghi Lavarini ha annunciato la creazione di una lista civica in collaborazione con Futuro Nazionale. L’annuncio è stato fatto durante un’intervista al Giornale di Italia, dove ha sottolineato l’esigenza di un profilo politico simile a quello di Albertini. Le prime mosse ufficiali nel centrodestra milanese si concentrano su questa nuova iniziativa.

Verso le comunali di Milano 2027 si muovono le prime pedine nel centrodestra: Roberto Jonghi Lavarini annuncia una lista civica con Futuro Nazionale. Uno dei volti con Futuro Nazionale a Milano sarà Renato Maturo Con le elezioni comunali di Milano del 2027 già all'orizzonte, nel centrodestra.