Bossi non ci mancherà Sinistra senza vergogna | da chi parte l' ultimo sfregio al Senatùr

Susanna Ceccardi, ex sindaco di Cecina ed europarlamentare della Lega, ha commentato su Facebook un post di Potere al popolo che si riferisce a Umberto Bossi. L’ex sindaco ha scritto che Bossi “non ci mancherà” e ha definito lo sfregio finale al leader leghista “vergogna”. La discussione è nata sui social, dove si sono scatenate reazioni di diversi utenti.

"Una sola parola: vergogna". Susanna Ceccardi, ex sindaco di Cecina ed europarlamentare della Lega, stigmatizza su Facebook l'impietoso post di Potere al popolo sui social, lo sfregio finale a Umberto Bossi. Il Senatùr, fondatore della Lega Nord, è morto giovedì a 84 anni, è stato un protagonista della politica italiana negli ultimi 40 anni. Un pioniere del federalismo, un dirompente leader anti-Casta, capace di rappresentare le istanze del Nord, di porre la " questione settentrionale " sui tavoli di Roma, laddove il tema della locomotiva economica nazionale era sempre stato snobbato. Dai comizi infuocati al look popolare, dagli slogan battaglieri alle strategie finissime, Bossi ha marchiato a fuoco la nascita della cosiddetta Seconda Repubblica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bossi "non ci mancherà". Sinistra senza vergogna: da chi parte l'ultimo sfregio al Senatùr Articoli correlati Addio al "capo" Umberto Bossi. Chi era il SenatùrÈ morto all'età di 84 anni Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord meglio noto come "Il Senatur". Leggi anche: Bossi, l’ultimo capo-popolo: ascesa, successo e solitudine del Senatùr Contenuti e approfondimenti su Bossi non ci mancherà Sinistra senza... Temi più discussi: È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'; Com'è difficile spiegare Bossi a chi non c'era, a chi non è cresciuto in Padania: insomma, al resto del mondo; Ha dato una voce al Nord, non sarà dimenticato; Il cordoglio per la morte di Umberto Bossi: l’Italia saluta il fondatore della Lega. Spiegare Bossi a chi non c’era, a chi non è cresciuto in Padania: insomma, al resto del mondoLa morte dell’uomo Umberto Bossi arriva tardi, qualche era geologica dopo, rispetto alla scomparsa dalla vita pubblica di Umberto Bossi, uno dei più importanti politici italiani degli ultimi cinquant’ ... today.it Bossi, Gelmini: un guerriero, ha rappresentato la buona politicaHa saputo interpretare le sensibilità profonde del Nord, mancherà Roma, 20 mar. (askanews) - È stato un guerriero, ha amato profondamente la politica, ha vissuto per la politica, riusciva a parlare ... msn.com 4 di sera. . Buonasera e bentornati a #4disera! La puntata di questa sera si apre con un addio a Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord #4disera, ora in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Umberto Bossi, con la sua passione politica, ha segnato una fase importante della storia italiana e ha dato un fondamentale apporto alla formazione del primo centrodestra. In questo momento di grande dolore, sono vicina alla famiglia e alla sua comunità poli x.com