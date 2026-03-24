Esplosione nel chiosco si indaga sui responsabili | si sospetta l’incendio doloso

Secondo quanto riportato dal proprietario della struttura, due persone sarebbero state viste allontanarsi dopo lo scoppio. Il sospetto, dunque, è che si possa trattare di un incendio doloso; per questo motivo la procura di Bolzano ha aperto un fascicolo sul caso contro ignoti. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è scoppiato poco prima delle 21:30. A dare l’allarme sono stati i residenti che hanno sentito un forte boato e visto il locale in fiamme e una colonna di fumo nero innalzarsi al cielo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, la Croce Rossa e un tecnico di Edyna. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte; i danni, tuttavia, sono ingenti: il chiosco è completamente distrutto mentre alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze sono stati danneggiati dal calore. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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