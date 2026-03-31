Incendio nel bar del Fiumicino Calcio è doloso | trovata della benzina una persona ripresa dalle telecamere
Un incendio doloso ha coinvolto il bar del centro sportivo Piero Garbaglia del Fiumicino Calcio. Le forze dell'ordine hanno trovato tracce di benzina sul luogo e sono state acquisite immagini di una persona ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Le indagini sono in corso per identificare l’autore dell’atto incendiario.
Il bar del centro sportivo Piero Garbaglia del Fiumicino Calcio ha subito un attentato incendiario. Ripresa una persona e trovata della benzina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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