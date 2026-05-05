Sindacato dei medici Papi neo segretario | Sicurezza sul lavoro

Sabato si è svolto il passaggio di consegne tra i vertici di Anaao-Assomed, il principale sindacato della dirigenza medica e sanitaria dell’Ausl di Modena. Il nuovo segretario ha sottolineato l’importanza della sicurezza sul lavoro per i medici e il personale sanitario, mentre il precedente ha ringraziato per il supporto ricevuto nel corso degli anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e dei professionisti del settore.

Passaggio di testimone ai vertici di Anaao-Assomed dell’Ausl di Modena, il sindacato maggiormente rappresentativo della dirigenza medica e sanitaria. Giampaolo Papi è il nuovo segretario. L’elezione, giunta al termine delle consultazioni per il rinnovo della segreteria e del consiglio aziendale, segna l’inizio di un mandato quadriennale che si preannuncia di forte rottura e proposta in un momento critico per il Servizio sanitario nazionale. Papi non è un nome nuovo nel panorama sindacale locale e regionale: il suo ritorno alla segreteria aziendale avviene dopo un quadriennio trascorso come segretario vicario dell’Emilia-Romagna e coordinatore provinciale Anaao a Modena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sindacato dei medici . Papi neo segretario: "Sicurezza sul lavoro" Notizie correlate Alessio Fatticcioni neo segretario dei Giovani democratici apuaniIl nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici di Massa Carrara è Alessio Fatticcioni, eletto l’altra sera al termine di un congresso... L'Ordine dei Geologi incontra il neo segretario dell'Autorità di bacino del PoVisita istituzionale di benvenuto al neo Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po Alessandro Delpiano da parte dell’Ordine dei... Panoramica sull’argomento Si parla di: Sindacato dei medici . Papi neo segretario: Sicurezza sul lavoro. Sindacato dei medici . Papi neo segretario: Sicurezza sul lavoroCambio al vertice dell’Anaao Assomed dell’Ausl: incarico quadriennale Restituire dignità alla dirigenza e rafforzamento della rappresentanza . ilrestodelcarlino.it Sindacato medici, 'riforma medicina generale non si faccia con i decreti'Disponibili al confronto ma servono soluzioni praticabili, sostenibili e attrattive per i medici: la riforma della medicina generale non può e non deve passare tramite decreti legislativi ma solo a ... ansa.it