Alessio Fatticcioni neo segretario dei Giovani democratici apuani

Alessio Fatticcioni è stato eletto come nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici di Massa Carrara durante un congresso che si è svolto recentemente e ha visto una buona partecipazione. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente al termine dell’assemblea, segnando un cambio di leadership all’interno del gruppo giovanile. La scelta è stata condivisa dall’assemblea dei membri presenti.

Il nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici di Massa Carrara è Alessio Fatticcioni, eletto l’altra sera al termine di un congresso partecipato. "Accetto questo ruolo con passione e senso di responsabilità" ha detto, ed ha poi ringraziato la segretaria uscente Carolina Farneti "per il lavoro e per la passione dimostrata, dove mi lascia una giovanile in salute." Il neo segretario ha sottolineato la volontà di dare voce a una generazione troppo spesso poco ascoltata e distante dai processi decisionali, la necessità di ricostruire un rapporto di fiducia tra politica e cittadini, in particolare con il mondo del lavoro e con chi affronta quotidianamente situazioni di difficoltà.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alessio Fatticcioni neo segretario dei Giovani democratici apuani Notizie correlate Riccardo Martino è il nuovo segretario provinciale dei Giovani DemocraticiIl ventisettenne consigliere comunale a Carpi prende le consegne dal segretario uscente Matteo Silvestri alla guida del movimento giovanile del Pd È... L’appello dei Giovani democratici ai 300 neo 18enne: “Andate a votare per cambiare la città”“Vogliamo una città più pulita, più internazionale e davvero a misura di giovani. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Alessio Fatticcioni neo segretario dei Giovani democratici apuani; Giovani Democratici, Alessio Fatticcioni eletto segretario provinciale. In Lunigiana Rania Guriguer; Nominati i nuovi segretari dei Giovani Democratici in provincia e Lunigiana. Alessio Fatticcioni neo segretario dei Giovani Democratici apuaniIl nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici di Massa Carrara è Alessio Fatticcioni, eletto l’altra sera al termine di ... msn.com