L' Ordine dei Geologi incontra il neo segretario dell' Autorità di bacino del Po

L’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna ha ricevuto la visita del nuovo Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, Alessandro Delpiano. Durante l’incontro si sono discusse questioni tecniche e di collaborazione legate alla gestione delle risorse idriche e alla tutela dell’ambiente. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra le due realtà, con l’obiettivo di approfondire temi di interesse condiviso.

Visita istituzionale di benvenuto al neo Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po Alessandro Delpiano da parte dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, ma già ampiamente integrata da rilevanti approfondimenti tecnici e di reciproca collaborazione sulle tematiche comuni.🔗 Leggi su Parmatoday.it Alessandro Delpiano nuovo Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume PoL’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO) ha una nuova guida: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha... Autorità di bacino Po, Delpiano segretarioL’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdPo) ha una nuova guida: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha nominato...