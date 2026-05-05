Nella scuola di Finale, si è svolta una simulazione di incendio con un test di evacuazione presso la scuola Ruffini. Durante l'esercitazione, il personale ha gestito un'esplosione di bombola d'ossigeno, mentre i soccorsi sono stati coordinati da volontari e operatori di emergenza. L’obiettivo era verificare le procedure di sicurezza e la reattività in caso di emergenza.

? Cosa scoprirai Come hanno gestito il personale l'esplosione della bombola d'ossigeno?. Chi ha coordinato i soccorsi tra i vari corpi civili?. Come sono stati protetti gli ospiti durante l'evacuazione orizzontale?. Quali criticità sono emerse dal debriefing tecnico dopo la simulazione?.? In Breve Scenario simulato con caduta bombola ossigeno e feriti in codice giallo.. Partecipazione di Croce Rossa, Croce Verde, Croce Bianca e Polizia Municipale.. Coordinamento operativo gestito da Paolo Garnerone, Alessio Monetti e Domenico Caruso.. Debriefing tecnico finale per integrare le lezioni nel piano emergenza Ruffini.. Il 29 aprile, presso la residenza Ruffini di Finale Ligure, il personale assistenziale e gli ospiti hanno affrontato una simulazione d’emergenza per testare le capacità di evacuazione in caso di incendio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simulazione d’incendio a Finale: test di evacuazione alla Ruffini

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