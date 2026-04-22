Terrore a Milano | incendio in un palazzo evacuazione di massa

Martedì 21 aprile, un incendio si è sviluppato nel terzo piano di un edificio in via Lambro 2 a Milano. L’incendio ha interessato una camera da letto di un appartamento, portando all’evacuazione di numerosi residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non sono state riportate persone ferite o gravi conseguenze.

Un incendio ha colpito la camera da letto di un appartamento situato al terzo piano di uno stabile in via Lambro 2, a Milano, scatenando il timore tra i residenti nella serata di martedì 21 aprile. Le fiamme, esplose poco dopo le ore 22, hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno impiegato quattro mezzi per domare il rogo in pochi minuti, evitando che il pericolo si estendesse all’intero edificio di otto piani. L’intervento rapido e l’evacuazione del condominio. La gestione dell’emergenza ha una risposta tempestiva da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano. Non appena le scintille si sono trasformate in un incendio nella stanza da letto dell’abitazione interessata, l’allerta ha costretto tutti gli abitanti del palazzo di otto piani a lasciare i propri appartamenti per mettersi in salvo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Milano: incendio in un palazzo, evacuazione di massa Milano, incendio in un palazzo in centro: edificio evacuato Notizie correlate Leggi anche: Incendio a Massa, terrore nella notte. Le testimonianze Terrore a San Siro: rogo all’alba svuota un palazzo a MilanoUn violento rogo ha colpito l’ultimo piano di un condominio in viale Mar Jonio 9, nella zona di San Siro, martedì 21 aprile alle prime luci dell’alba. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Salento, incendio e terrore sulla Statale16: a fuoco un'auto, salvo il conducente; Terrore a San Siro | rogo all’alba svuota un palazzo a Milano. Incendio in zona San Siro a Milano, le fiamme bruciano l'appartamento dell'ultimo piano: evacuata la palazzinaFiamme all'alba in viale Mar Jonio a Milano: evacuata una palazzina nel quartiere San Siro. Sul posto Vigili del Fuoco e 118 ... virgilio.it Milano, incendio in azienda smaltimento rifiuti: vigili del fuoco al lavoroIncendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate. Il Comando dei Vigili del fuoco di Milano è impegnato da ieri sera a fronteggiare le fiamme. L'incendio non ha coinvolto il capannone di pro ... tg24.sky.it Terrore nel centro commerciale: banda armata saccheggia gioielleria e sparisce. Il video della rapina https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/roma-assalto-gioielleria-euroma2-rapina-lampo/ - facebook.com facebook Terrore alla Piramide della Luna di Teotihuacan, in #Messico, dove ieri un uomo armato si è messo a sparare ai turisti: morta una 32enne canadese. L'attentatore si è poi tolto la vita. x.com