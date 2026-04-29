L’Università ha condotto un’esercitazione di evacuazione nell’edificio Murri il 28 aprile, coinvolgendo studenti e personale. L’obiettivo era verificare le procedure di sicurezza e la reattività in caso di emergenza. La simulazione ha previsto l’evacuazione di tutte le persone presenti nel complesso, senza incidenti o problemi rilevati. L’evento rientra tra le attività periodiche di controllo delle misure di sicurezza negli ambienti universitari.

? Cosa sapere L'Univpm ha effettuato una simulazione di evacuazione nell'edificio Murri il 28 aprile.. L'esercitazione rientra nel progetto nazionale che coinvolge 26 università italiane per la sicurezza.. Alle ore 12:00 di ieri, 28 aprile, l’edificio Murri della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche è stato interessato da una simulazione di emergenza per testare le procedure di evacuazione del polo. L’esercitazione, avvenuta nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, ha il coinvolgimento diretto di studenti, personale docente e di tutto il corpo tecnico-amministrativo presente nella struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme all’Univpm: test di evacuazione per la sicurezza in Medicina

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