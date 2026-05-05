Dopo le accuse di aver rivelato informazioni riservate nel cosiddetto Garofani-gate, la direzione di Simest ha nominato De Dominicis come responsabile delle relazioni esterne. La vicenda riguarda una fuga di notizie che ha coinvolto alcuni dipendenti dell’ente, portando a indagini interne e a una serie di interrogatori. La nomina mira a gestire le comunicazioni e le relazioni pubbliche in un momento di tensione.

? Cosa scoprirai Chi ha realmente orchestrato la fuga di notizie al Garofani-gate?. Come può De Dominicis gestire Simest dopo le accuse di talpa?. Perché il Quirinale e il Governo Meloni sono entrati in crisi?. Quali conseguenze ha avuto lo scandalo sulla neutralità della Fabi?.? In Breve Garofani aveva espresso intenti politici durante una cena sulla terrazza Borromini di Luca Di Bartolomei.. Lando Sileoni ha negato dimissioni o licenziamenti di De Dominicis presso la Fabi.. Galeazzo Bignami ha chiesto ufficialmente di smentire le indiscrezioni politiche del consigliere Garofani.. De Dominicis ha 48 anni ed era ex giornalista presso la testata La Verità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simest: De Dominicis guida le relazioni esterne dopo il Garofani-gate

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