Al DLF G&CC di New Delhi è iniziato l’Hero Indian Open di golf. Dopo le prime 18 buche, Freddy Schott si trova al primo posto nella classifica, mentre De Leo ha fatto un buon debutto. La competizione prosegue con diversi giocatori che cercano di migliorare il proprio punteggio nel corso delle prossime giornate.

Comincia l’Hero Indian Open al DLF G&CC di New Delhi. E, dopo il primo giro, a prendersi la vetta è Freddy Schott. Il tedesco, già vincitore in Bahrain quest’anno, conferma il suo ottimo inizio di anno andando a prendersi la vetta con lo score di -6 frutto di otto birdie e due bogey. Attualmente Schott, classe 2001 di Dusseldorf, è numero 200 del mondo e 3 di Germania. Alle sue spalle lo spagnolo Eugenio Chacarra, altro protagonista dell’inizio di anno, a -5, così come lo è l’inglese Dan Bradbury, terzo da solo a -4 e in proiezione quarto nella Race to Dubai. Nel gruppo dei quarti, poi, c’è un po’ d’Italia, rappresentata da Gregorio De Leo. Per lui -3 che lo porta accanto allo scozzese Calum Hill, al francese Martin Couvra e al danese Niklas Norgaard. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: De Leo parte bene all’Hero Indian Open. Schott guida dopo il primo giro

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