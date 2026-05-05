Silenzio sul bando della Parini Scuola i timori del Comitato

Il Comitato Scuola Sicura si è recentemente riunito per discutere della situazione legata alla scuola Parini e delle scadenze del concorso di idee promosso dal Comune di Massa. La riunione ha coinvolto vari rappresentanti che hanno condiviso i loro timori e gli aspetti ancora da chiarire riguardo al futuro dell’istituto. La discussione si è concentrata sulla mancanza di aggiornamenti ufficiali e sulla necessità di un confronto più trasparente con le autorità competenti.

Il Comitato Scuola Sicura si è riunito in questi giorni per fare il punto sulla situazione relativa alla scuola Scuola Parini, in vista delle recenti scadenze del concorso di idee promosso dal Comune di Massa. Il bando prevedeva inizialmente la chiusura dei termini al 28 febbraio, poi prorogata al 21 marzo, con una premiazione fissata per il 13 aprile. Alla luce del grave fatto di cronaca che ha colpito la nostra città e del conseguente lutto cittadino "comprendiamo pienamente che la premiazione possa essere stata rinviata" fa sapere il comitato in una nota, aggiungendo che " a distanza di oltre tre settimane, rileviamo che sul sito istituzionale non è comparso alcun aggiornamento ufficiale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Silenzio sul bando della Parini". Scuola, i timori del Comitato Notizie correlate I timori per l’Hellwatt. Il comitato Santa Croce: "Impatto sul quartiere. Non siamo stati coinvolti"Per il concerto di Ye Kenye West a RCF Arena – in calendario il 18 luglio prossimo – sono già partite le vendite dei biglietti. Ascensori, silenzio del Comune. Il comitato chiede chiarezza: "Vogliamo notizie sul progetto"Ascensori, troppo silenzio dal Comune, il comitato cittadino Porta Nuova chiede chiarezza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Silenzio sul bando della Parini. Scuola, i timori del Comitato; Silenzio assenso, come cambia la prova del titolo in edilizia; Più in là del silenzio: un libro di Fabrizio Guarducci e Monica Milandri per la rassegna ‘Il Palazzo Racconta’; RSA San Francesco di Paola, il bando fantasma: promessa in sette giorni, ma al 29 aprile non c’è traccia. Silenzio sul bando della Parini. Scuola, i timori del ComitatoIl Comitato Scuola Sicura si è riunito in questi giorni per fare il punto sulla situazione relativa alla scuola Scuola Parini, in vista delle recenti scadenze del concorso di idee promosso dal Comune ... lanazione.it Basta silenzi sul Caval Marì: chiarimentiL’Associazione Punta Giglio Libera interviene ancora una volta sull´immobile algherese. Il silenzio degli uffici assume oggi un rilievo ancora più significativo: il progetto sarebbe stato cambiato ris ... alguer.it C’è un silenzio speciale nelle mattine di maggio, quando il Salento si sveglia piano e l’aria profuma di terra umida e mare lontano. Ugento apre gli occhi sotto un cielo compatto, mentre gli ulivi sembrano trattenere il respiro e Torre San Giovanni si prepara ad - facebook.com facebook Prima del fischio d'inizio osserviamo un minuto di silenzio per la scomparsa di Alex Zanardi, inimitabile campione dello sport #SerieAEnilive #CreLaz x.com