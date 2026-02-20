I timori per l’Hellwatt Il comitato Santa Croce | Impatto sul quartiere Non siamo stati coinvolti

Il comitato Santa Croce denuncia i rischi dell’Hellwatt, evidenziando come il progetto possa danneggiare il quartiere. La preoccupazione nasce dal fatto che i residenti non sono stati coinvolti nelle decisioni e temono problemi di rumore e traffico durante l’evento. La RCF Arena si prepara a ospitare il concerto di Ye Kanye West il 18 luglio, con i biglietti già in vendita. Le proteste dei cittadini continuano, mentre gli organizzatori procedono con i preparativi. La situazione resta sotto osservazione da parte di tutti gli interessati.

Per il concerto di Ye Kenye West a RCF Arena – in calendario il 18 luglio prossimo – sono già partite le vendite dei biglietti. Come pure per l'appuntamento di Hellwatt del 5 luglio, compreso l'after della serata che, come annunciato in conferenza stampa lo scorso giovedì – dovrebbe concludersi la mattina seguente intorno alle 4. Mentre il prossimo lunedì partirà la vendita dei ticket per l'appuntamento del 17 luglio con Travis Scott, star del rap attesissima. Cresce dunque la preoccupazione dei cittadini che vivono nei pressi dell'arena. "Finora nessuno si è confrontato con noi – dice, interpellato, il presidente del Comitato Santa Croce Stefano Buffagni.