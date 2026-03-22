il tifoso sigfrido ranucci arringa i fan del no

Tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Una vecchia citazione di orwelliana memoria che trova in Sigfrido Ranucci un ottimo interprete all’interno del mondo Rai. Eh sì, perché il conduttore di Report in questa campagna referendaria non si è risparmiato: dai palchi condivisi con Elly Schlein e Giuseppe Conte, fino alle ospitate in tanti eventi per il No. E anche venerdì, nell’ultimo giorno utile prima del silenzio pre-voto, si è speso in prima persona prendendo parte alla maratona per il No organizzata a Bari. «Vedo un pericolo molto più grande. Il referendum sulla magistratura è un tassello di una parte molto più ampia che riguarda il nuovo ordine mondiale», ha detto il giornalista in videocollegamento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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