Ascolti tv del 12 aprile Sigfrido Ranucci sfida le risate di Zelig On

Il 12 aprile la programmazione televisiva della domenica sera ha visto una combinazione di generi diversi. Da un lato, l’approfondimento di un giornalista noto per il suo stile diretto, dall’altro, l’appuntamento con uno show di comicità. La serata ha alternato segmenti informativi e momenti di intrattenimento, con alcune trasmissioni che hanno sperimentato nuove formule di palinsesto. Tra le varie proposte, sono state seguite con attenzione le performance comiche del programma di satira.

La domenica sera in tv continua a muoversi tra informazione, intrattenimento e qualche esperimento di palinsesto. Il 12 aprile non ha fatto eccezione, con una proposta piuttosto variegata che ha visto alternarsi programmi ormai rodati e titoli pensati per pubblici diversi. L’unica variazione è stata quella di Che tempo che fa, che sul Nove ha lasciato spazio a una puntata best of. Su Rai 1 spazio alla fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Report. Rete 4 ha puntato su Fuori dal coro, Canale 5 su Racconto di una notte e Italia 1 su Zelig On, in una serata senza un vero dominatore annunciato....🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 12 aprile, Sigfrido Ranucci sfida le risate di Zelig On Ascolti tv domenica 12 aprile: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Zelig onAscolti tv domenica 12 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Ascolti tv del 5 aprile, Filumena Marturano sfida Le donne della BibbiaLa domenica di Pasqua cambia ritmo anche sul piccolo schermo con scelte legate alla tradizione e qualche proposta perfetta per una serata lenta, da...