A partire dal 6 maggio, i prezzi di sigari e sigarette sono aumentati nuovamente, coinvolgendo circa il 12% dei marchi presenti sul mercato. Questa modifica segue un rialzo avvenuto già il 15 aprile, con un incremento dei costi che interessa diversi prodotti del settore. I consumatori si trovano quindi di fronte a un nuovo aumento dei prezzi di questi prodotti, che si aggiunge a quello già registrato poche settimane prima.

A poche settimane dal rincaro dello scorso 15 aprile, aumentano ancora i prezzi di sigari e sigarette. Scatterà dal 6 maggio e fa parte della nuova tranche prevista dalla legge di Bilancio 2026. L’obiettivo è proseguire in modo progressivo fino al 2028 aumentando i costi di diverse marche di tabacco. I rincari più evidenti riguardano però i sigari. Fino ad ora gli aumenti hanno riguardato le tradizionali sigarette e i vari tipi di tabacco, ad eccezione delle stick per i dispositivi elettronici. Dopo questa tranche è già stato annunciato che verranno coinvolte altre tipologie di fumo. L’idea è uniformare il prelievo fiscale su tutte le tipologie di tabacco lavorato, rendendo sempre più oneroso il vizio del fumo indipendentemente dalla modalità di consumo scelta, dall’elettronico alla combustione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sigari e sigarette aumentano dal 6 maggio: coinvolti il 12% dei marchi in mercato

Notizie correlate

Leggi anche: Sigarette e sigari, nuovi aumenti dal 6 maggio: ecco quali marche e i nuovi prezzi. Listino aggiornato

Aumenti per le sigarette dal 13 marzo: ecco quali marchi rincarano e quanto costerannoBrutte notizie per i fumatori italiani Dal 13 marzo scattano nuovi aumenti per sigarette e tabacchi trinciati, con rincari che riguardano diversi...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Un faro sui prezzi alimentari. Il Mercosur entra in vigore; Opec, vincitori e vinti della scelta di un attore di peso; NewPrinces, nel 2025 risultato netto su del 133,6%; Avio, ok degli azionisti al rinnovo del cda.

Sigari e sigarette aumentano dal 6 maggio: coinvolti il 12% dei marchi in mercatoNuovi rincari su sigari e sigarette dal 6 maggio: aumenti fino a 50 centesimi, colpiti 36 marchi tra cui Nostrano del Brenta ... ilfattoquotidiano.it

Sigarette e sigari, nuovi aumenti: ecco quali marche e i nuovi prezzi. Listino aggiornatoSigarette e sigari. Scatta da domani, 6 maggio, una nuova tranche di aumenti. Cambiano i prezzi di pacchetti e confezioni di diverse marche. Si tratta di una nuova tranche ... corriereadriatico.it

Rincari senza sosta per sigari e sigarette: seconda ondata di aumenti in poche settimane per 36 marchi https://canaledieci.it/2026/05/05/rincari-senza-sosta-per-sigari-e-sigarette-seconda-ondata-di-aumenti-in-poche-settimane-per-36-marchi/ - facebook.com facebook