Dal 13 marzo entreranno in vigore nuovi aumenti sul prezzo delle sigarette e dei tabacchi trinciati in Italia. Diversi marchi molto diffusi vedranno un incremento nei loro costi, creando un nuovo scenario per i consumatori. La modifica riguarda specificamente alcuni prodotti di largo consumo nel settore del tabacco.

Brutte notizie per i fumatori italiani Dal 13 marzo scattano nuovi aumenti per sigarette e tabacchi trinciati, con rincari che riguardano diversi marchi molto diffusi. L’aggiornamento dei listini è stato comunicato dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rientra nelle misure fiscali previste dall’ultima Legge di Bilancio, che introduce un incremento progressivo delle accise sul tabacco. Si tratta del terzo aumento nel giro di pochi mesi, dopo quelli già entrati in vigore a gennaio e febbraio, con un impatto diretto sui consumatori. Gli aumenti derivano dall’aggiornamento dei listini pubblicati dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, legati alla revisione delle accise sui tabacchi prevista dalla Legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Aumenti per le sigarette dal 13 marzo: ecco quali marchi rincarano e quanto costeranno

Sigarette, arriva la nuova tranche di aumenti: ecco quali marchi (e a quanto ammontano i rincari)

Sigarette e tabacchi, scattano gli aumenti da venerdì 13 marzo: i nuovi listiniI nuovi rincari fanno parte della programmazione fiscale prevista dall'ultima manovra economica: le tariffe verranno aggiornate a partire da venerdì 13 marzo 2026. Tra i brand coinvolti anche Ms, Luck ... cataniatoday.it

Aumento sigarette dal 13 marzo 2026: la lista completa delle marche e i nuovi prezziSigarette, nuovi aumenti dal 13 marzo 2026: ecco quanto costa un pacchetto da domani. La lista completa dei prezzi ADM per Marlboro, Merit e altre marche ... virgilio.it

