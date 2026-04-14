Da domani scatteranno nuovi aumenti sul prezzo delle sigarette, con un incremento che potrà arrivare fino a 30 centesimi. Questi rincari, annunciati ufficialmente, continueranno a influenzare il mercato almeno fino al 2028. La notizia riguarda tutte le marche e i formati di sigarette venduti sul territorio nazionale, segnando un cambiamento nelle spese dei consumatori abituali.

Brutte notizie per i fumatori:da domani, 15 aprile, si verificherannoulteriori rincari sui prezzi delle sigarette, compresi anche sigari e tabacco trinciato. Questo nuovo aumento è un effetto delle misure attuate dal governo con la legge di bilancio. Un tipo di aumento cheper alcuni marchi potrebbe raggiungere fino a 30 centesimi in più a pacchetto. Questa misura non è applicata solo all’anno corrente, bensì fino al 2028. Ciò è dovuto al fatto chegli aumenti delle accise sul tabacco saranno sempre maggiori e proseguiranno sino al 2028, lo riporta Assoutenti (AU). In particolare, tra i marchi che subiranno un aumento di costo da domani figurano:le John Player Special, Gauloises e le West.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rincari sigarette: da domani nuovo aumento fino a +30 centesimi

Sigarette più care dal 2026: aumenti fino a 40 centesimi a pacchetto nei prossimi anni

Sigarette, da domani rincari fino a +30 centesimi a pacchettoDa mercoledì 15 aprile scattano ulteriori rincari per i prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato, effetto delle misure disposte dal governo...

Prezzo sigarette aumenta, da domani 15 aprile nuovi rincari fino a 30 centesimi: la tabella completaA partire da domani, 15 aprile 2026, scatta una nuova tranche di rincari per sigarette e tabacco trinciato.