Prezzo sigarette aumenta da domani 15 aprile nuovi rincari fino a 30 centesimi | la tabella completa

Da domani, 15 aprile 2026, entreranno in vigore nuovi aumenti dei prezzi delle sigarette e del tabacco trinciato. I rincari arriveranno fino a 30 centesimi per confezione, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti. La tabella completa dei nuovi prezzi sarà resa disponibile nelle tabaccherie e sui portali ufficiali. La misura si inserisce in un quadro di aggiornamenti periodici delle aliquote fiscali sui prodotti del tabacco.

A partire da domani, 15 aprile 2026, scatta una nuova tranche di rincari per sigarette e tabacco trinciato. Lo ha annunciato l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicando una tabella ufficiale con tutte le differenze di prezzo. I rincari vanno fino a 30 centesimi al pacchetto.🔗 Leggi su Fanpage.it Sigarette più care dal 2026: aumenti fino a 40 centesimi a pacchetto nei prossimi anni Sigarette, nuovi aumenti tra i 20 e i 50 centesimi a pacchetto: la tabella aggiornataNuovi aumenti sui prezzi delle sigarette e dei prodotti da fumo, effetto dell’ultimo intervento sulle accise. TIM aumenta i prezzi della rete fissa: rincari fino a 5€ da aprileLa compagnia telefonica TIM ha annunciato un aumento dei prezzi per la rete fissa, con incrementi che potranno arrivare fino a 5 euro al mese per...