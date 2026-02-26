Verso il terzo contratto per la scuola Valditara annuncia la convocazione all’Aran per l’11 marzo per un aumento medio di 416 euro al mese
Il ministro dell’istruzione ha annunciato che l’Aran sarà convocata l’11 marzo per discutere il nuovo contratto scolastico, con l’obiettivo di raggiungere un aumento medio di 416 euro al mese per i docenti. Da Napoli, ha ribadito l’intenzione di portare avanti gli accordi firmati, sottolineando il lavoro svolto per migliorare le condizioni salariali degli insegnanti.
Da Napoli il Ministro Valditara replica alle richieste sindacali sugli stipendi dei docenti, rivendicando la firma di tre contratti e aumenti medi di 416 euro. L'11 marzo si terrà l'incontro decisivo con i sindacati all'Aran. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dirigenti scolastici, al via la trattativa per il rinnovo del Contratto 2022-2024: convocazione ARAN il 16 marzoSi apre il confronto per il rinnovo del CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca – triennio 2022-2024.
Valditara: “Più autorevolezza ai docenti, con tre rinnovi contrattuali 416 euro al mese, welfare sanitaria. Stiamo rivoluzionando la scuola”. Il puntoIl Ministro Valditara invita a riscoprire il valore etico del Natale come fondamento della convivenza civile e annuncia contestualmente la firma del...
Temi più discussi: Contratto scuola, nuovi aumenti da 143 euro e mutui agevolati per i prof: verso il terzo rinnovo in tre anni; Scuola verso il terzo rinnovo in due anni: pronti 3,3 miliardi; Scuola, verso terzo rinnovo del contratto in 3 anni: nuovi aumenti da 143 euro. Per i prof mutui agevolati; Rinnovo contratto scuola 2025/2027, 143 euro in più al mese per il personale: verso stipendi differenziati?.
Scuola, verso terzo rinnovo del contratto in 3 anni: nuovi aumenti da 143 euro. Per i prof mutui agevolatiIl tavolo è stato ufficialmente convocato per l’11 marzo. I ministri della Pubblica amministrazione e dell’Istruzione, Paolo Zangrillo e Giuseppe Valditara, hanno ... ilmattino.it
Firmato il contratto per i dipendenti della Regione SicilianaLa firma all'Aran riguarda il triennio 2022-2024. Previsti aumenti a regime, a decorrere dal 1 gennaio 2024, di 119 euro mensili per i coadiutori, 157 euro mensili per gli assistenti, 193 euro mensili ... rainews.it
Castel di Sangro verso le elezioni comunali: Caruso in campo per il terzo mandato Guarda il servizio #casteldisangro #elezioni facebook