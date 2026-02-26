Verso il terzo contratto per la scuola Valditara annuncia la convocazione all’Aran per l’11 marzo per un aumento medio di 416 euro al mese

Il ministro dell’istruzione ha annunciato che l’Aran sarà convocata l’11 marzo per discutere il nuovo contratto scolastico, con l’obiettivo di raggiungere un aumento medio di 416 euro al mese per i docenti. Da Napoli, ha ribadito l’intenzione di portare avanti gli accordi firmati, sottolineando il lavoro svolto per migliorare le condizioni salariali degli insegnanti.