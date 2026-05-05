siete ancora in tempo i messaggi di efeso a famigliari e parenti alla vigilia del dramma

Nella notte prima del tragico episodio, sono stati inviati messaggi a parenti e familiari da parte di Efeso, lasciando intendere una situazione di tensione. Efeso aveva in mente il sospetto che la moglie stesse frequentando un’altra persona, e questa convinzione lo aveva portato a comunicare con i suoi cari. La vicenda si è sviluppata nel corso delle ore successive, coinvolgendo diverse persone legate alla coppia.

Nella mente di Umberto Efeso aveva preso forma il sospetto che la moglie avesse allacciato una nuova relazione. Voleva la conferma e si era così affidato a un’agenzia specializzata in investigazioni. Tutte le informazioni che tracciano un profilo pesante sono conservate nella memoria dello smartphone in uso all’uomo e sottoposto all’esame. La perizia è stata illustrata ieri mattina in corte d’assise dal perito incaricato dalla Procura. E la testimonianza ha messo in chiaro aspetti inquietanti, soprattutto dei messaggi che Efeso ha inviato il giorno precedente e la mattina stessa del delitto. Umberto Efeso stava camminando su un doppio binario.🔗 Leggi su Lanazione.it

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grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!!Vorrei che questo momento non arrivasse mai. Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il gioc x.com

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