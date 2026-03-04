Lewis Hamilton alla vigilia della ventesima stagione in F1 | Sono ancora affamato non smetterò di lottare

Lewis Hamilton si prepara a disputare il suo ventunesimo campionato di Formula Uno, con l’obiettivo di scendere in pista questo weekend in Australia. Il pilota ha dichiarato di essere ancora motivato e determinato a continuare la sua carriera, sottolineando di non aver intenzione di smettere di lottare. La nuova stagione rappresenta un traguardo importante per il pilota britannico, che torna in pista dopo un periodo di successi e sfide.

Lewis Hamilton si appresta ad iniziare questo weekend in Australia la sua ventesima stagione in Formula Uno. Il 41enne britannico della Ferrari cominciò il suo cammino nella categoria regina del motorsport proprio a Melbourne nel 2007, salendo sul podio al debutto assoluto con la McLaren dietro a Kimi Raikkonen e Fernando Alonso nel primo atto di una carriera leggendaria. “20 stagioni da pilota di F1. È difficile anche solo comprendere la realtà di quel numero. Tutto è iniziato con un sogno. Un sogno che alcuni definivano ridicolo e che dicevano non avrebbe mai portato a nulla. Nonostante ciò, il sogno non è mai cambiato e non ho mai smesso di inseguirlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Hamilton al ventesimo anno in F1: “Sono ancora affamato, il sogno continua”Il Mondiale di Formula 1 scalda i motori, scatterà nel week-end in Australia e per Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo e alla seconda...

