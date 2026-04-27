Lavoro calano i decessi ma esplodono gli infortuni | +16% nel primo bimestre

Nel primo bimestre dell'anno si registra una diminuzione dei decessi sul lavoro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma allo stesso tempo si verifica un aumento del 16% negli infortuni. La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, celebrata il 28 aprile, rappresenta un'occasione per la Cisl Romagna per sottolineare l'importanza di migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra ogni anno il 28 aprile, è per la Cisl Romagna un momento di riflessione e di rinnovato impegno verso un obiettivo irrinunciabile: la tutela della vita e della dignità di ogni lavoratore. Non solo una commemorazione per.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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