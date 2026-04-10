I dati provvisori dell’Inail di febbraio 2026 mostrano una diminuzione dei decessi sul lavoro rispetto agli anni precedenti, ma anche un aumento degli infortuni in itinere. La cifra complessiva degli infortuni rilevati ha registrato un lieve incremento rispetto al mese precedente, mentre i decessi hanno subito una riduzione significativa. La situazione evidenzia un quadro in cui le morti sul lavoro diminuiscono, ma i rischi legati a incidenti durante gli spostamenti restano una preoccupazione.

I dati provvisori dell’Inail relativi al mese di febbraio 2026 delineano un quadro complesso della sicurezza sul lavoro in Italia, dove la drastica riduzione dei decessi non riesce a mascherare una lieve impennata degli infortuni totali. Mentre le vittime registrate scendono a 70 unità, con un calo netto di 27 rispetto alle 97 segnalate nello stesso periodo del 2025, gli incidenti complessivi mostrano un incremento del 2,4%, attestandosi su 63.112 denunce, cifra superiore alle 61.641 del primo bimestre 2025 e leggermente più alta rispetto allo 0,9% rilevato nel 2023. Tra calo delle fatalità e aumento della criticità nei percorsi casa-lavoro. Analizzando il cuore della statistica, emerge una divergenza significativa tra la gravità degli eventi e la loro frequenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza sul lavoro: meno morti, ma esplodono gli infortuni in itinere

Sicurezza sul lavoro, l'allarme della Cisl: "Rischio alto in azienda, aumentano anche gli infortuni in itinere"“Il nostro impegno non si limita ai protocolli o alle lezioni in aula, ma punta a creare una rete permanente di formazione, informazione e controllo,...

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Rovigo, morto sul lavoro - 1 Mattina News 29/10/2025

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Due morti sul lavoro in meno di 48 ore a Bellizzi e Sicignano degli Alburni, la denuncia di Vicinanza (Cisal): La vita degli operai non è un optionalDue tragedie a Bellizzi e Sicignano in meno di due giorni. Gigi Vicinanza (Cisal) lancia l'allarme: La sicurezza non sia un optional. Servono sanzioni severe e formazione continua. Leggi l’appello p ... infocilento.it

La Germania non parteciperà alla sicurezza di #Hormuz finché non terminerà la guerra x.com

Il titolare di Palazzo Baracchini annuncia al Senato la nuova strategia di sicurezza nazionale la cui attuazione resta però legata ai nodi di bilancio e all’uscita dalla procedura d’infrazione. Nel frattempo si punta sull’AI: entro il 2026 nascerà un laboratorio nazio - facebook.com facebook