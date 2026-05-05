Sicurezza stradale il decalogo per i candidati

Un documento sulla mobilità e sulla sicurezza stradale è stato firmato dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta, con una versione specifica per la zona di Arezzo. Il testo si rivolge ai sei candidati sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative e presenta un decalogo con indicazioni e proposte legate alla sicurezza sulle strade. La firma del documento è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli su contenuti o modalità di consegna.

Un documento programmatico sulla mobilità e sulla sicurezza stradale. Lo firma la Federazione italiana ambiente e bicicletta, nella sua declinazione aretina e i destinatari sono i sei candidati sindaco. "Il documento nasce dalla constatazione di una situazione ormai critica: Arezzo presenta uno dei più alti tassi di motorizzazione della Toscana (737 auto ogni mille abitanti) e, nonostante l’approvazione del Piano urbano di mobililtà sostenibile e del Biciplan nel 2019, negli ultimi anni non si è registrata una reale inversione di tendenza verso forme di mobilità più sostenibili. La quota di spostamenti in auto continua spesso a superare il 70–80%, con evidenti ricadute su sicurezza, salute pubblica, congestionamento e qualità della vita".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza stradale, il decalogo per i candidati Notizie correlate Il progetto ‘’TOPCLUB - a scuola di Sicurezza Stradale con Fiat’’ torna nelle scuole secondarie di secondo grado per parlare di sicurezza stradale e mobilità elettrica.Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità gli incidenti stradali costituiscono la principale causa di morte per i giovani di età compresa tra i... Più parcheggi, sicurezza e tutela dei negozi: Confcommercio lancia il "decalogo" per i quartieriUn decalogo di priorità per migliorare la qualità della vita nei quartieri e sostenere il commercio locale. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sicurezza stradale, il decalogo per i candidati; PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE - A Cervino la seconda edizione del progetto #CIAORAGAZZI. Sicurezza stradale, il decalogo per i candidatiUn documento programmatico sulla mobilità e sulla sicurezza stradale. Lo firma la Federazione italiana ambiente e bicicletta, nella ... lanazione.it Bike Sharing a Genova e bici abbandonate in strada: ecco il decalogo del Comune su regole e multeL’assessore Robotti: Abbandonare una bici in mezzo a una strada o su un marciapiede è un atto di inciviltà che danneggia l'intera comunità ... genova.repubblica.it Un'iniziativa per promuovere i valori del rispetto e della sicurezza stradale e informatica - facebook.com facebook