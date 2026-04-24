Attraversi e si accendono anche a Palermo le strisce pedonali smart | saranno installate in 10 punti critici

A Palermo sono state installate dieci nuove strisce pedonali smart in punti strategici della città. Questi attraversamenti sono dotati di dispositivi luminosi a led e materiali riflettenti, progettati per aumentare la visibilità dei pedoni anche nelle ore notturne o in condizioni di scarsa illuminazione. Le nuove installazioni rappresentano un passo avanti rispetto ai tradizionali attraversamenti, puntando a migliorare la sicurezza stradale in zone ad alto traffico.

Sono l'evoluzione tecnologica dei tradizionali attraversamenti pedonali: funzionano con dispositivi luminosi a led e materiali ad alta riflettenza, progettati per rendere i pedoni più visibili agli automobilisti in qualsiasi condizione di luce. Stiamo parlando delle strisce pedonali smart. Il.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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