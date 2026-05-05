Concerto Vasco attese 60mila persone a sera | la ' Zona rossa' i parcheggi e le navette

Martedì 5, presso la Prefettura, si è tenuto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, per discutere il piano di sicurezza relativo alle due date del concerto di Vasco Rossi. Sono attese circa 60.000 persone ogni sera, con la presenza di una zona rossa, aree dedicate ai parcheggi e servizi di navetta per il trasporto dei visitatori.

Nel pomeriggio di martedì 5, presso la Prefettura, si è riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Massimo Marchesiello, per esaminare il dispositivo di ordine e sicurezza pubblica per le due serate del concerto di Vasco Rossi in programma il 5 e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Arena Santa Giulia: per le Paralimpiadi accesso garantito ai taxi in zona rossa se trasportano persone disabiliMilano, 5 marzo 2026 – Le persone con disabilità o con problemi di deambulazione potranno arrivare in taxi fino all’ingresso dell’Arena Santa Giulia. Dal 25 aprile (e fino a settembre) attive le navette a Portonovo. Il 1 maggio parcheggi a pagamentoDa domani, sabato 25 aprile, a Portonovo sarà attivo il bus-navetta gratuito dal parcheggio a monte fino alla piazzetta. Contenuti utili per approfondire Diretta concerto, Vasco Rossi infiamma Firenze: Noi siamo la vita spericolataFirenze, 5 giugno 2025 – È il grande giorno. Il concerto di Vasco Rossi a Firenze, uno degli appuntamenti musicali più attesi. Il grande Kom, la leggenda del rock italiano, torna alla Visarno Arena ... lanazione.it Vasco Rossi ad Ancona, in attesa del concerto evento al Del Conero arriva la sorpresa: Ci sarà un pezzo che non vi aspettateVasco Rossi accende l’attesa per il tour 2026 con un annuncio che ha giàa mandato in fermento i fan. Nella seconda parte del concerto ci sarà un pezzo che non vi aspettate, una canzone che – come ha ... anconatoday.it