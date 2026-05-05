A Firenze è stata firmata un’intesa tra una multiutility e le forze di polizia per rafforzare la sicurezza delle reti informatiche dei servizi pubblici essenziali. L’accordo mira a migliorare la protezione dei sistemi digitali che supportano servizi come l’energia e l’acqua, creando un nuovo rapporto tra le parti coinvolte. La firma è avvenuta alla presenza di rappresentanti istituzionali e tecnici delle due realtà.

FIRENZE – A Firenze è nato un nuovo asse strategico per blindare le reti informatiche dei servizi pubblici essenziali. La mattina del 5 maggio è stato siglato un accordo ufficiale tra Plures Spa e il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Toscana per contrastare le minacce digitali. A mettere la firma sul documento sono stati Lorenzo Perra, vertice della multiutility, ed Eva Claudia Cosentino, dirigente della struttura operativa regionale della Polizia Postale. Plures è una realtà industriale totalmente a partecipazione pubblica, controllata dai Comuni toscani, che si occupa della gestione del ciclo idrico, dell’energia e dell’ambiente.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sicurezza informatica, a Firenze siglata l’intesa tra la multiutility Plures e la polizia

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