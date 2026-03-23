Ricerca accademica siglata l’intesa tra Mes e EUI

L’ Istituto universitario europeo di Fiesole rafforza il proprio ruolo di ponte tra ricerca accademica e processi decisionali europei con un nuovo accordo di collaborazione con il Meccanismo europeo di stabilità. Firmato dal direttore generale del Mes, Pierre Gramegna, e dal segretario generale dell’Eui, Armando Barucco, l’accordo definisce una cornice strutturata di cooperazione nei campi della ricerca accademica, dell’analisi delle politiche pubbliche e dell’alta formazione. L’intesa punta a mettere in rete l’esperienza istituzionale del fondo salva-Stati con l’eccellenza accademica dell’istituto con sede a Fiesole, che proprio nel 2026 celebra i cinquant’anni di attività scientifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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