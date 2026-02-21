Convegno nazionale Fai a Bari | al Petruzzelli focus su tutela del patrimonio e volontariato
Il convegno nazionale del Fai si tiene al Teatro Petruzzelli di Bari, coinvolgendo circa 800 volontari e delegati provenienti da tutta Italia. La manifestazione nasce dalla volontà di rafforzare l’impegno per la tutela del patrimonio culturale e ambientale. Durante l’evento si discutono progetti concreti e strategie operative, con particolare attenzione alle recenti iniziative di recupero di siti storici. La giornata si conclude con l’annuncio di nuove collaborazioni tra le realtà locali e il Fai.
La Fondazione sceglie il capoluogo pugliese per il primo grande incontro nazionale, tra dialoghi su “ardimento, attenzione e curiosità” e focus sul ruolo del Sud nella tutela del patrimonio Bari al centro della scena culturale nazionale con l’Assemblea dei Delegati e dei Volontari del Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano, che si è svolta al Teatro Petruzzelli con la partecipazione di circa 800 rappresentanti provenienti da tutta Italia. L’incontro, organizzato per la prima volta con questa formula, ha rappresentato un momento di confronto interno alla Fondazione tra esperienze, progetti e prospettive future. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Fai, convegno: a Bari l’assemblea nazionale di 800 fra delegati e volontari Fondo ambiente italianoIl Fondo Ambiente Italiano ha convocato la sua prima assemblea nazionale, coinvolgendo quasi 800 delegati e volontari provenienti da tutta Italia.
Argomenti discussi: XXX convegno dei Delegati e dei Volontari FAI
