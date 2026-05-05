Sicurezza a Modena | nasce il polo formativo interforze promosso dai sindacati di settore

A Modena si è tenuta la prima giornata di studio di un nuovo percorso di formazione interforze promosso dai sindacati di settore. L’evento ha visto la partecipazione di diversi professionisti del settore, dando il via a un progetto che coinvolge più enti e forze operative. La giornata ha previsto interventi e discussioni su temi legati alla sicurezza, segnando l’avvio di un’iniziativa destinata a proseguire con ulteriori incontri di approfondimento.

Successo a Modena per la prima giornata di studio che ha inaugurato un inedito percorso di formazione interforze. L'evento, tenutosi nei giorni scorsi, è stato completamente gratuito e patrocinato dal Comune cittadino, vedendo la partecipazione congiunta degli agenti della Polizia di Stato e.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Polo Sna Calabria, al via il piano formativo 2026: come iscriversiL'europarlamentare Giusi Princi: "Corsi all’avanguardia per allineare la Calabria ai grandi standard europei". "Mai una noia", risate su misura a Modena Est con lo spettacolo che nasce dai suggerimenti del pubblicoUna serata all'insegna del divertimento quella organizzata dalla Polisportiva Modena Est, per Venerdì 6 Marzo ore 21:00. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Diritto alimentare: dal 21 maggio i nuovi eventi di approfondimento anche online; Logistica e Trasporti: in Lombardia nasce l’osservatorio territoriale per la legalità e la Sicurezza. Accordo storico tra Associazioni e Sindacati Confederali. Sicurezza urbana, dopo le polemiche giovedì arriva a Modena il comandante della polizia locale di FerraraPolitica: Il Comitato Modena merita di più: Noi vogliamo partire dai fatti, dalle competenze e dai modelli che hanno dimostrato di poter funzionare ... lapressa.it Istituti a rischio. School tutor a Modena: Ci sarà più sicurezzaVigileranno sugli studenti all’esterno delle scuole: si accerteranno che non si facciano male, che non adottino comportamenti devianti cercando così di arginare al contempo episodi di bullismo o ... quotidiano.net È stato messo in sicurezza l’attraversamento pedonale tra via Ferdinando di Savoia e via Maria Adelaide, nel Municipio Roma I Centro, vicino a piazza del Popolo. I lavori sono iniziati il 23 febbraio e sono terminati in poco più di due mesi. Il cantiere rientr - facebook.com facebook “Il teatro salva la vita”: a Rieti la sicurezza sul lavoro sale sul palcoscenico x.com