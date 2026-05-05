Sicurezza a Fiumicino Baccini respinge le accuse | Allarmismo irresponsabile

Fiumicino si trova al centro di un dibattito sulla sicurezza, con l’amministrazione locale che ha respinto le recenti critiche, definendole un allarmismo irresponsabile. Le autorità hanno assicurato che le misure adottate sono adeguate e che non ci sono rischi imminenti per i cittadini. La questione ha suscitato diverse reazioni tra residenti e comitati di quartiere, che chiedono approfondimenti e chiarimenti ufficiali sulla situazione.

Fiumicino, 5 maggio 2026 – “Mai come in questo momento a Fiumicino è in atto un importante dispiegamento delle forze dell’ordine, che desidero ringraziare per il lavoro costante e per la presenza capillare su tutto il territorio”, è quanto dichiara il sindaco Mario Baccini in riferimento alle recenti dichiarazioni diffuse a mezzo stampa da esponenti della politica locale, per poi aggiungere: “La microcriminalità è purtroppo un fenomeno esteso che non riguarda soltanto Fiumicino, ma tutto il contesto nazionale. Nonostante questo, il nostro Comune continua a distinguersi come un territorio complessivamente sicuro e ben controllato.” “Ritengo che alimentare un clima di allarme e diffondere una percezione di insicurezza tra i cittadini non sia una scelta responsabile da parte della politica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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