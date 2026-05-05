Sicurezza a Fiuggi il Sindaco | Potenziamento delle Forze dell' Ordine essenziale per la vocazione turistica del territorio

Il sindaco di Fiuggi ha annunciato un incremento del personale delle forze di polizia nella città, sottolineando che questa misura mira a rafforzare la presenza dello Stato e garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai visitatori. La decisione arriva in un momento in cui si intensificano le iniziative per tutelare il settore turistico locale, che rappresenta un elemento centrale dell’economia cittadina.

Il potenziamento dell'organico della Polizia di Stato a Fiuggi rappresenta un segnale tangibile della presenza dello Stato sul territorio. È con questa premessa che il Sindaco, l'Avvocato Alioska Baccarini, ha espresso il proprio ringraziamento ufficiale al Prefetto, al Questore e a tutte le.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza, Forza Italia: "Rissa a Riccione, serve potenziamento concreto delle forze dell’ordine" Taranto, il sindaco chiede più forze dell’ordine per la sicurezza? Cosa scoprirai Come influirà la crisi industriale sulla sicurezza dei quartieri tarantini? Quale terreno comunale è stato proposto per la nuova... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sicurezza a Fiuggi, il Sindaco: Potenziamento delle Forze dell'Ordine essenziale per la vocazione turistica del territorio; Fiuggi, sicurezza e decoro: il sindaco Baccarini sollecita un coordinamento più efficace sul territorio; Mediatore culturale litiga nel centro di accoglienza a Fiuggi, nei guai per aggressione armata e droga; Fiuggi, Lite sfocia in aggressione in un centro di accoglienza: denunciato un uomo. Sicurezza a Cosenza, servizio di vigilanza istituito nella stazione Fs di Vaglio Lise https://gazzettadelsud.it/p=2204831 - facebook.com facebook Decreto sicurezza e non solo: l’Onu bacchetta duro l’Italia La «forte preoccupazione» del Comitato contro la tortura dell’Onu per gli attacchi del governo allo stato di diritto Maltrattamenti in carcere e nei Cpr, scudo penale per gli agenti e discriminazioni Eleono x.com