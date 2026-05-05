Sicilia imprese | via ai fondi Irfis con tassi allo 0,25%

In Sicilia, sono stati avviati i nuovi finanziamenti attraverso i fondi Irfis, con tassi di interesse dello 0,25%. Domani alle 12:00 sarà possibile scoprire come richiedere i finanziamenti e quali sono i requisiti necessari per accedere ai 13,5 milioni di euro disponibili. Le imprese interessate potranno conoscere le modalità di presentazione delle domande e i passaggi da seguire per beneficiare di questa opportunità.

? Cosa scoprirai Come ottenere i finanziamenti domani alle ore 12:00?. Quali requisiti servono per accedere ai 13,5 milioni di euro?. Cosa scegliere tra il fondo per investimenti e quello per liquidità?. Perché l'ordine di presentazione sarà decisivo per le imprese siciliane?.? In Breve Fondi da 13,5 milioni euro gestiti tramite portale online Irfis dal 5 maggio.. Investimenti strutturali fino a 400 mila euro con durata massima 15 anni.. Liquidità per capitale circolante fino a 200 mila euro con durata 5 anni.. Tassi di interesse agevolati fissati al massimo allo 0,25 per cento annuo.. Domani, 5 maggio, alle ore 12:00, la piattaforma Irfis diventerà operativa per permettere alle micro, piccole e medie imprese siciliane di richiedere finanziamenti agevolati per il settore commerciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, imprese: via ai fondi Irfis con tassi allo 0,25% Notizie correlate South working, Irfis pubblica l’avviso. Schifani: «Consentiamo ai giovani siciliani assunti all’estero di lavorare in Sicilia»ABBONATI A DAYITALIANEWS Pubblicato l’avviso Irfis per il lavoro agile È ufficialmente online l’avviso pubblicato da Irfis per l’assegnazione degli... Sicilia, 13,5 milioni per il commercio: nuovi fondi per le imprese? Cosa sapere La Sicilia stanzia 13,5 milioni di euro per le imprese commerciali dal 5 maggio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Piccole e medie imprese, al via la richiesta finanziamenti Irfis; Finanziamenti alle imprese del commercio in Sicilia, al via le domande: tasso allo 0,25%; Sicilia che Piace 2026: Contributi Fondo Perduto fino a 30.000€ per Imprese; Sicilia, aiuti imprese ciclone Harry e frana Niscemi: 18 milioni dal Fondo della Regione. Irfis, al via le domande per i finanziamenti agevolati alle impresePALERMO – Dalle 12 di domani, martedì 5 maggio, sarà possibile presentare le domande per accedere ai finanziamenti agevolati destinati alle imprese del commercio e gestiti da Irfis FinSicilia, la soci ... livesicilia.it Finanziamenti alle imprese del commercio in Sicilia, al via le domande: tasso allo 0,25%Irfis FinSicilia domani apre la piattaforma: fino a 400mila euro per gli investimenti, fino a 200mila per il capitale circolante ... lasicilia.it Mazara, strade devastate dopo gli scavi: diffida dell’assessore Giacalone alle imprese #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Nel @TgrRai Sicilia delle 19.35: Alice nel paese di Google La favola di Alice Pagano, da Acireale a Padova per la laurea in fisica, il dottorato in Germania, poi la chiamata in California in uno dei centri di ricerca Google Seguiteci anche sul web x.com