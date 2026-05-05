Sicilia | domani via ai 13,5 milioni per il commercio locale

Domani in Sicilia sarà avviata la distribuzione di 13,5 milioni di euro destinati al sostegno del commercio locale. Le imprese interessate potranno accedere ai fondi attraverso il portale Irfis, seguendo le procedure indicate. Per beneficiare del tasso agevolato dello 0,25%, è necessario rispettare alcuni requisiti specifici, che saranno dettagliati nelle istruzioni ufficiali. La procedura sarà aperta a tutte le attività commerciali che rispettano i criteri previsti.

? Cosa scoprirai Come accedere ai fondi tramite il portale Irfis?. Quali sono i requisiti per ottenere il tasso allo 0,25%?. Cosa serve allegare per richiedere i 400 mila euro?. Chi può beneficiare della linea per il capitale circolante?.? In Breve Domande aperte dal 5 maggio alle ore 12:00 tramite portale Irfis. Investimenti strutturali fino a 400 mila euro con durata fino a 15 anni. Capitale circolante fino a 200 mila euro con durata massima di 5 anni. Tasso di interesse massimo fissato allo 0,25% annuo per le imprese siciliane. Domani, 5 maggio, alle ore 12:00, le micro, piccole e medie imprese del commercio in Sicilia potranno presentare le domande per i nuovi finanziamenti agevolati gestiti da Irfis FinSicilia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia: domani via ai 13,5 milioni per il commercio locale Al Capone: O Fim Brutal do Maior Mafioso de Chicago Notizie correlate Sicilia, 13,5 milioni per il commercio: nuovi fondi per le imprese? Cosa sapere La Sicilia stanzia 13,5 milioni di euro per le imprese commerciali dal 5 maggio. Commercio in Sicilia: nuovi fondi per oltre 13 milioni di euro a sostegno delle impreseABBONATI A DAYITALIANEWS Risorse per rilanciare il settore commerciale La Regione Siciliana mette a disposizione circa 13,5 milioni di euro per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Imprese e commercio, da domani via libera ai finanziamenti agevolati in Sicilia; Piccole e medie imprese, al via la richiesta finanziamenti Irfis; Inaugurata la nuova sede UOS Screening dell'Ambulatorio di via Vespro Asp Messina dotata di strumentazione tecnologica di ultima generazione e acquistata grazie ai fondi Pnes; Finanziamenti alle imprese del commercio in Sicilia, al via le domande: tasso allo 0,25%. Imprese e commercio, da domani via libera ai finanziamenti agevolati in SiciliaLe imprese potranno scegliere tra: finanziamenti per investimenti, fino a 400 mila euro e durata fino a 15 anni; finanziamenti per capitale circolante, fino a 200 mila euro e durata fino a 5 anni. blogsicilia.it Finanziamenti alle imprese del commercio in Sicilia, al via le domande: tasso allo 0,25%Irfis FinSicilia domani apre la piattaforma: fino a 400mila euro per gli investimenti, fino a 200mila per il capitale circolante ... lasicilia.it Mazara, strade devastate dopo gli scavi: diffida dell’assessore Giacalone alle imprese #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Nel @TgrRai Sicilia delle 19.35: Alice nel paese di Google La favola di Alice Pagano, da Acireale a Padova per la laurea in fisica, il dottorato in Germania, poi la chiamata in California in uno dei centri di ricerca Google Seguiteci anche sul web x.com