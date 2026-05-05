Sicilia | attivate risorse per 4,76 miliardi nel triennio 2025-2027

Nel 2025, le politiche finanziarie approvate in Sicilia hanno portato all’attivazione di risorse per circa 1,91 miliardi di euro. Questi fondi sono stati destinati a sostenere interventi che complessivamente nel triennio 2025-2027 raggiungono un ammontare di 4,76 miliardi di euro. La pianificazione coinvolge vari settori della regione e si inserisce in un quadro di programmazione finanziaria a medio termine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il quadro generale delle politiche finanziarie. Nel corso del 2025, le politiche finanziarie autorizzate per legge in Sicilia hanno generato risorse pari a 1,91 miliardi di euro, sostenendo interventi complessivi che raggiungono 4,76 miliardi nel triennio 2025-2027. A evidenziarlo è il rapporto annuale 2025 del Servizio bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, intitolato “Le politiche finanziarie nella legislazione regionale: interventi e coperture”. Il ruolo centrale della legge di stabilità. Dal report emerge con chiarezza che la legge di stabilità rappresenta il principale strumento di programmazione finanziaria, arrivando a coprire il 78% delle politiche finanziarie.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia: attivate risorse per 4,76 miliardi nel triennio 2025-2027 Notizie correlate Fisco, Meloni “Nel triennio 2023-2025 recuperati oltre 100 miliardi di euro”ROMA (ITALPRESS) – I venticinque anni dell'Agenzia dell'Entrate sono “un traguardo molto importante, e voglio cogliere quest'occasione per... Contratto scuola 2025-2027, Barbacci (Cisl Scuola): “L’obiettivo è chiudere prima della scadenza del triennio”. INTERVISTAL'11 marzo segna l'apertura ufficiale del tavolo all'Aran per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, che interessa 1. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bando Sicilia che piace, pubblicata la graduatoria. Tamajo: Risorse ai Comuni per investire su eccellenze dei territori; Trenitalia assume a tempo indeterminato, si cercano specialisti in Risorse Umane anche in Sicilia: ecco come candidarsi; Attiva la piattaforma dell'Irfis per i finanziamenti agevolati al commercio: Così sosteniamo la crescita delle pmi; La Sicilia laboratorio d’Europa: dalla simbiosi industriale i biofertilizzanti del futuro. Sicilia, da Regione attivate risorse per 4,76 miliardi nel triennio 2025-27Le politiche finanziarie autorizzate per legge in Sicilia, nel corso dl 2025, hanno mobilitato risorse per 1,91 miliardi e sostenuto interventi per un totale di 4,76 miliardi per il triennio 2025-27. ansa.it Sicilia, oltre 22 milioni per i buoni libro: più famiglie potranno accedere al contributoPer l’anno scolastico 2025/2026, l’assessorato all’Istruzione e Formazione professionale della Regione Siciliana ha approvato il piano di riparto dei fondi destinati ai Comuni siciliani per la fornitu ... tecnicadellascuola.it Buongiorno, il golfo Xifonio al crepuscolo. Augusta, Sicilia. - facebook.com facebook Tgr Rai Sicilia (@TgrRaiSicilia) on X x.com