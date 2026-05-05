Siamo un brand globale con un indotto di 30 milioni di euro

Ieri a Milano, presso la Listone Giordano Arena, è stata presentata l’edizione 2026 del brand internazionale. Durante l’evento, sono state annunciate nuove iniziative, conferme e omaggi legati alla manifestazione. Il brand ha comunicato di avere un fatturato di circa 30 milioni di euro, sottolineando il suo ruolo nel mercato globale. La presentazione ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti, e il clima è stato di orgoglio e attesa per le prossime tappe.

Novità, conferme, omaggi e orgoglio si intrecciano nella presentazione dell’edizione 2026, avvenuta ieri a Milano, a Listone Giordano Arena. "Non è soltanto il festival di Sting e Zucchero – ha detto il fondatore e direttore artistico Carlo Pagnotta (foto) –. Le contaminazioni fanno parte della nostra storia: non è un festival solo per puristi". Un’identità consolidata in oltre mezzo secolo, come ha sottolineato il presidente della Fondazione Stefano Mazzoni: " Umbria Jazz è un brand globale, con un valore storico inestimabile e un indotto di circa 30 milioni di euro. Il nostro miglior sponsor è il pubblico". "La Regione continua a sostenere...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Siamo un brand globale, con un indotto di 30 milioni di euro" Notizie correlate Leggi anche: Fuorisalone 2026 da record, 500mila visitatori a Milano con una crescita del 4.5% e un indotto di 255 milioni di euro Leggi anche: Design Week 2026, l’indotto raggiunge 255 milioni di euro (+14,7%) Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Siamo un brand globale, con un indotto di 30 milioni di euro; Un nuovo capitolo rinfrescante per Tropicana con il brand Hydrate+; François (Stellantis): Così Fiat vuole essere il motore della ripartenza del gruppo in Europa; Rhode rafforza la distribuzione globale con l'espansione europea tramite Sephora. È stato annunciato un nuovo brand di smartphone: ecco DREAME AURORADREAME AURORA debutta a Silicon Valley con due smartphone: il modulare NEX e il lusso LUX. Dreame saprà fare bene gli smartphone come i robot? smartworld.it Venezia in Serie A: il trionfo di un brand globale tra calcio, moda e il tocco di DrakeIl ritorno del Venezia in Serie A non è soltanto il coronamento di un percorso sportivo fatto di programmazione, ma rappresenta la definitiva consacrazione. tuttomercatoweb.com POSSIAMO MANGIARE FORMAGGI SE SIAMO A DIETA Assolutamente sì, non devi eliminarli. Ecco la lista dei formaggi - facebook.com facebook Si chiude il primo tempo all'Olimpico Siamo in vantaggio di tre gol con le reti di Mancini, Wesley e Hermoso #RomaFiorentina x.com