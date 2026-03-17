Il Comune di Certaldo organizza quest’anno le celebrazioni per l’82° anniversario dell’eccidio di Montemaggio, un evento che si svolge in quattro giorni di incontri istituzionali dedicati alla memoria dei 19 martiri. La città si prepara ad accogliere rappresentanti istituzionali e cittadini per ricordare quella tragedia che segnò profondamente il territorio. La commemorazione si svolge con una serie di appuntamenti ufficiali, rispettando le tradizioni locali.

CERTALDO – Spetta quest’anno al Comune di Certaldo il compito di guidare le commemorazioni per l’ 82esimo anniversario dell’eccidio di Montemaggio. L’amministrazione, in sinergia con altri otto municipi a cavallo tra le province di Firenze e Siena (Barberino Tavarnelle, Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Gambassi Terme, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano), ha predisposto un denso calendario di appuntamenti per onorare i diciannove giovani partigiani trucidati dalle truppe nazifasciste il 28 marzo 1944. Il programma. Il programma prenderà il via venerdì 27 marzo alle 9 all’interno del cinema teatro multisala Boccaccio, dove si terrà un consiglio comunale straordinario aperto agli studenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Strage di Montemaggio: quattro giorni di eventi istituzionali per ricordare i 19 martiri

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