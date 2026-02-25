Siculiana onora le foibe | monumento a Vasile e ai martiri dell’esilio

Siculiana si prepara a un momento di grande significato storico e civile: domani, giovedì 26 febbraio alle ore 15:30, nella villa comunale Falcone-Borsellino, sarà inaugurato un monumento dedicato a Gerlando Vasile, cittadino siculianese vittima delle foibe, e a tutti i siciliani caduti o costretti all’esilio dal confine orientale. La cerimonia, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Zambito e l’Unione degli Istriani, vedrà la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, oltre che della figlia di Vasile, Rosa, oggi 92enne. La figura di Rosa Vasile è centrale in questa storia. Dopo una vita dedicata alla ricerca della verità sulla fine del padre, vedrà finalmente realizzato il desiderio di riportare idealmente Gerlando nella sua terra natale. Il monumento, infatti, non è solo un omaggio a una singola vittima, ma un simbolo di riconciliazione e memoria per tutti coloro che hanno sofferto per le foibe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La memoria che torna a casa, Siculiana dedica un monumento a Gerlando Vasile

