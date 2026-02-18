Esce di strada con il suv e si schianta contro un albero morta una donna di 50 anni

Una donna di 50 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del suo SUV e scontrarsi contro un albero a Sant'Egidio alla Vibrata, in Abruzzo. L’incidente si è verificato nella tarda serata di martedì 17 febbraio, quando l’auto ha invaso la corsia opposta prima di fermarsi contro il tronco. La strada era bagnata a causa della pioggia, e sembra che queste condizioni abbiano contribuito alla perdita di controllo.

L'Abruzzo piange un'altra vittima della strada dopo che nella tarda serata di martedì 17 febbraio una donna di 50 anni ha perso la vita a Sant'Egidio alla Vibrata.L'incidente stradale si è verificato intorno alle ore 22:10 in via Indipendenza e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto. Nel sinistro è rimasta coinvolta una Nissan Qashqai che è uscita di strada andandosi a schiantare contro un albero. La donna alla guida della vettura, una 50enne del posto, è stato soccorsa dai sanitari del 118 di Sant'Omero che, dopo averle praticato la rianimazione cardiopolmonare, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.