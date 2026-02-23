Cattedrale torna la messa delle 8 | un antico rito si rinnova per la comunità

La ripresa della messa delle 8 nella Cattedrale si deve alla richiesta dei fedeli, che desideravano tornare a vivere quel momento di preghiera. La decisione viene presa dopo mesi di discussioni tra il parroco e la comunità, che hanno evidenziato l’importanza di mantenere viva questa antica consuetudine. La riapertura porta con sé un senso di familiarità e di tradizione ritrovata. La messa si svolgerà come sempre, con la partecipazione di molti credenti.

Su desiderio dell’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta e del parroco don Vito Caputo, dal 25 febbraio, dopo molti anni, si riprenderà un appuntamento caro alla memoria dei leccesi LECCE – Dopo anni di attesa, la Cattedrale riabbraccia una tradizione molto cara alla memoria storica dei fedeli. Per volontà espressa dell’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta e del parroco don Vito Caputo, a partire da mercoledì 25 febbraio, tornerà la celebrazione eucaristica mattutina nei giorni feriali. Il ritorno della messa delle 8 rappresenta un momento di profonda continuità storica. La memoria dei cittadini corre infatti ai tempi di don Franco Leone e di don Franco Mannarini (già vicario generale sotto l’episcopato di monsignor Cosmo Francesco Ruppi), figure storiche che hanno guidato la comunità per decenni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Tre Case, si rinnova l’antico rito popolareLe Tre Case sull’Amiata hanno recentemente ospitato la tradizionale “Befanata”, un rito popolare antico e radicato nella cultura locale. Leggi anche: Nella basilica di San’Ambrogio dopo 50 anni la suggestiva messa con il rito antico: cos’è e perché si celebra Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Ogni mattina andando alla messa... Dal 25 febbraio l’arcivescovo alle 8 celebra in cattedrale; Papa Leone XIV a Pompei e Napoli, l’8 maggio della fede; Torna la rassegna Vespri d’organo in cattedrale. Torna in Cattedrale la Messa per gli innamoratiDopo alcuni anni di stop in diocesi torna l’appuntamento con la festa di San Valentino. Oggi alle 18, in Cattedrale, Messa presieduta dal vescovo Rodolfo cui sono state invitate a partecipare le ... lanazione.it In diretta su Rai 1 la messa dalla Cattedrale di FermoFERMO – la celebrazione eucaristica di domenica prossima delle ore 11, dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo e presieduta da Monsignor Pennacchio, sarà protagonista sugli schermi Rai a part ... cronachefermane.it Tornano in Cattedrale, a Oristano, le catechesi che, nel passato, hanno sempre animato il tempo di Quaresima in città. A promuoverle è il Vicariato Urbano Nostra Signora del Rimedio guidato da mons. Gianfranco Murru, recentemente confermato vicario foran - facebook.com facebook