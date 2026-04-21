Un allenatore conosciuto per aver vinto uno scudetto e una coppa con un club nel 1987 ha commentato un suo precedente collega, invitandolo a mantenere alta la concentrazione nonostante le critiche. In passato, l’allenatore ha ricordato di aver detto ai giocatori nello spogliatoio, dopo aver conquistato il tricolore, che il successo non era ancora definitivo. Recentemente, un’altra figura ha commentato un episodio legato a un ex calciatore, riferendosi a una sua prestazione a Napoli.

Doppietta a tutti i costi. Ognuno entra nella storia a modo suo e, soprattutto, con l’approccio che più ritiene opportuno. Ottavio Bianchi, in un 1987 da sogno per il suo Napoli, vinse lo scudetto — il primo in assoluto per gli azzurri — e la Coppa Italia. E doublete fu. Lui afferma che raggiunse quegli obiettivi anche perché fu in grado di “smorzare qualsiasi entusiasmo prima di alzare quei due trofei. A un certo punto era diventato solo quello il mio compito, anche a costo di farmi odiare”. E come riuscì a farsi “odiare” dalla sua squadra? “Feci una gaffe perché quando i giocatori e Napoli tutta festeggiavano il primo scudetto, siccome avevamo un’altra finale che a me interessava moltissimo, sono entrato negli spogliatoi facendo un po’ di scena e con la faccia dura.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bianchi: "Chivu, fatti odiare, ma tieni tutti sul pezzo. A Napoli ho fatto il doblete così"

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