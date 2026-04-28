Il Teatro delle Vittorie, di proprietà pubblica, è stato messo in vendita dalla Rai nell’ambito di un piano di rinnovamento. I conduttori della rete pubblica si sono mossi per cercare di intervenire, ma finora non sono state prese decisioni definitive. Solo lo Stato può intervenire per salvaguardare l’asset, che attualmente è in vendita a seguito di una delibera aziendale.

“Il Teatro delle Vittorie non si dovrebbe vendere” così recita uno dei cartelloni cheFiorello ha appostato sull’immobileche, per anni, è stato un simbolo della Rai e di alcuni varietà che hanno fatto la storia del nostro Paese. Adesso questo teatro è stato messo in vendita, l’ultimo show che qui viene registrato,Affari Tuoi, da settembre traslocherà a Milano e cosìl’immobile non servirà più alla Rai che potrà farne ciò che vuole e quindi anche trarne un beneficio economico. Ma secondo personaggi comeRenzo Arbore, Fiorello, Chiambretti, questo teatro non può essere messo in vendita perché custode del patrimonio storico culturale del nostro Paese.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Teatro delle Vittorie: i conduttori Rai si mobilitano, ma solo lo Stato può salvarlo

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